|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1961001
|Наименование
|Наконечник тяги КПП MAN Lemforder
|Сторона установки
|У системы тяг и рычагов управления механизма переключения
|Длина [мм]
|116
|Размер конуса [мм]
|12
|Наружная резьба [мм]
|M14x1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Размер резьбы
|M10x1,0
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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