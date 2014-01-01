Размер конуса [мм] 12 Наружная резьба [мм] M14x1,5 Тип резьбы с правой резьбой Размер резьбы M10x1,0 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник тяги КПП МАН Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1961001. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX100117, 1961001, 81953016227, 819530162, 355160, 62092000, 11717. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП МАН Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.