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Тяга рулевая продольная L=826 1960701, Lemforder артикул 1960701 LEMFORDER в Алматы

1960701 LEMFORDER Тяга рулевая продольная L=826 1960701, Lemforder
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1960701
Наименование Тяга рулевая продольная L=826 1960701, Lemforder
Стойка Шатун
регулируемый односторонне регулируемый
Длина [мм] 826
Размер конуса [мм] 20
Ø трубы [мм] 32
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть тяга рулевая продольная L=826 1960701 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1960701. У данной детали есть аналоги с номерами: 1960701, 85466106030, 85466106201, 81466106724, 85466106001, BK2932921SP, 363059. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=826 1960701 Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая продольная L=826 1960701, Lemforder производителя LEMFORDER с артикулом 1960701 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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