Длина [мм] 826 Размер конуса [мм] 20 Ø трубы [мм] 32 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная L=826 1960701 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1960701. У данной детали есть аналоги с номерами: 1960701, 85466106030, 85466106201, 81466106724, 85466106001, BK2932921SP, 363059. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=826 1960701 Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.