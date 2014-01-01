Длина [мм] 876 Размер конуса [мм] 26 Ø трубы [мм] 52 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция самостопорящийся SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная 85 L=876 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1958501. У данной детали есть аналоги с номерами: 1958501, 1247956, 1283211, 1351714, 1385497, 555205, 67840000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная 85 L=876 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.