|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1956801
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги правый M28*1.5/22 L=180 d=50 45/600-1000
|Сторона установки
|передний мост
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Длина [мм]
|180
|Размер конуса [мм]
|22
|Размер резьбы
|M28x1,5
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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