Длина [мм] 180 Размер конуса [мм] 22 Размер резьбы M28x1,5 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой тяги правый M28*1.5/22 L=180 d=50 45 600 1000 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1956801. У данной детали есть аналоги с номерами: 1956801, 10211200A, ACU9240, 522028, 67902000, 15755, 19568. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый M28*1.5/22 L=180 d=50 45 600 1000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.