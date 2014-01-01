|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1954201
|Наименование
|Наконечник кулисы КПП к сошке (R/SR-1700/1900) 2.32102
|Сторона установки
|У системы тяг и рычагов управления механизма переключения, передний мост
|Длина [мм]
|97
|Размер конуса [мм]
|16
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Наконечник кулисы КПП к сошке (R/SR-1700/1900) 2.32102 производителя LEMFORDER с артикулом 1954201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита