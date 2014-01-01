Размер конуса [мм] 16 Размер резьбы M16x1,5 Тип резьбы с правой резьбой SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник кулисы КПП к сошке (R/SR-1700/1900) 2.32102 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1954201. У данной детали есть аналоги с номерами: 097562, 100964, 10305290, 10524, 1083005290, 14006500A, 1668179. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник кулисы КПП к сошке (R/SR-1700/1900) 2.32102, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.