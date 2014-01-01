Длина [мм] 863 Размер конуса [мм] 28,6 Ø трубы [мм] 52 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная два изгиба ФШ 12/16 CH-A2 L=863 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1952101. У данной детали есть аналоги с номерами: 1952101, ZX131339, 253059, 954183, 67250000, 10756, 19521. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная два изгиба ФШ 12/16 CH-A2 L=863 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.