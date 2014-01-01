Длина [мм] 800 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 52 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная R93/113/143 AM70 CH 1165791-4297219 L=800 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1950801. У данной детали есть аналоги с номерами: 1950801, 1305012, 1316872, 119049, 954103, 21712, 1324483. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная R93/113/143 AM70 CH 1165791-4297219 L=800 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.