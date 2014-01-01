|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1933901
|Наименование
|Тяга продольная рулевая L=822 Iveco Eurocargo 60-180 91-->
|Стойка
|Шатун
|регулируемый
|односторонне регулируемый
|Длина [мм]
|822
|Размер конуса [мм]
|26
|Ø трубы [мм]
|40
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Тяга продольная рулевая L=822 Iveco Eurocargo 60-180 91--> производителя LEMFORDER с артикулом 1933901 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита