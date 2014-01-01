Длина [мм] 897 Размер конуса [мм] 26 Ø трубы [мм] 42 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная EuroСargo L=895 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1897701. У данной детали есть аналоги с номерами: 1897701, BK8504874, 198634, 14627, 51230000, 954137, 917116. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная EuroСargo L=895 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.