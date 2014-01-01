|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1845001
|Наименование
|НАКОНЕЧНИК ТЯГИ КПП ПРАВЫЙ M14*1.5/M10;13-3600;9 С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ШПЛИНТ
|Длина [мм]
|85
|Размер конуса [мм]
|12
|Наружная резьба [мм]
|M14x1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без аксессуаров
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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