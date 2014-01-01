Наружная резьба [мм] M14x1,5 Тип резьбы с правой резьбой Дополнительный артикул / Дополнительная информация без аксессуаров SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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