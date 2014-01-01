Длина [мм] 783 Размер конуса [мм] 26 Ø трубы [мм] 42 Стойка Шатун SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная L-783mm представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1844701. У данной детали есть аналоги с номерами: 1844701, 6764603105, 6764601905, 6764602105, 45910000, 23895, A6764602105. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L-783mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.