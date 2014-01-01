|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1844701
|Наименование
|Тяга рулевая продольная L-783mm
|Сторона установки
|со стороны водителя, в длину
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Длина [мм]
|783
|Размер конуса [мм]
|26
|Ø трубы [мм]
|42
|Стойка
|Шатун
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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