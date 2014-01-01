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Тяга рулевая продольная Scania 4-серия L=1059 1482402 артикул 1482402 LEMFORDER в Алматы

1482402 LEMFORDER Тяга рулевая продольная Scania 4-серия L=1059 1482402
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1482402
Наименование Тяга рулевая продольная Scania 4-серия L=1059 1482402
Стойка Шатун
регулируемый односторонне регулируемый
Длина [мм] 1053
Размер конуса [мм] 30
Ø трубы [мм] 50
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть тяга рулевая продольная Скания 4-серия L=1059 1482402 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1482402. У данной детали есть аналоги с номерами: 1482402, 1803414010190, 300661, 1356055, 0901020556, 097105, 17258. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная Скания 4-серия L=1059 1482402 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая продольная Scania 4-серия L=1059 1482402 производителя LEMFORDER с артикулом 1482402 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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