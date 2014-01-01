Длина [мм] 1053 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 50 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная Скания 4-серия L=1059 1482402 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1482402. У данной детали есть аналоги с номерами: 1482402, 1803414010190, 300661, 1356055, 0901020556, 097105, 17258. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная Скания 4-серия L=1059 1482402 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.