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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 1471101 LEMFORDER в Алматы

1471101 LEMFORDER Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1471101
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Сторона установки Задний мост, сверху, снизу, с обеих сторон
Тип рычага для поперечного рычага
Длина [мм] 52
Наружный диаметр [мм] 45,3
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага производителя LEMFORDER с артикулом 1471101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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