|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1457102
|Наименование
|Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
|Сторона установки
|передний мост, снизу, с обеих сторон, внешний
|Ширина [мм]
|104
|Расстояние между отверстиями крепления [мм]
|80
|Толщина [мм]
|22
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага производителя LEMFORDER с артикулом 1457102 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита