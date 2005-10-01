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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 1454101 LEMFORDER в Алматы

1454101 LEMFORDER Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1454101
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Количество на ось 2
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост, снизу, спереди, внутри, с обеих сторон
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 39430 01
Соблюдать сервисную информацию
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

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