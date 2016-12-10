|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1196902
|Наименование
|Тяга рулевая продольная F10/12/16 CH31 L=-850
|Стойка
|Шатун
|регулируемый
|односторонне регулируемый
|Длина [мм]
|850
|Размер конуса [мм]
|31,5
|Ø трубы [мм]
|42
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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