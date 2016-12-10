Длина [мм] 850 Размер конуса [мм] 31,5 Ø трубы [мм] 42 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Сторона установки передний мост SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная F 10/12/16 CH31 L= 850 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1196902. У данной детали есть аналоги с номерами: 1196902, BK8400751, 253037, 954173, 911511, 08244, 55950000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная F 10/12/16 CH31 L= 850 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.