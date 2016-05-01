Размер конуса [мм] 16 Наружная резьба [мм] M28x1,5 Тип резьбы с правой резьбой Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник тяги КПП F 10/12 M28*1.5 16 L=85 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1195401. У данной детали есть аналоги с номерами: 1195401, 1083000444, 382745, 1527234, 68039, 030094, 911500. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП F 10/12 M28*1.5 16 L=85 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.