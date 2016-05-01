|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1195401
|Наименование
|Наконечник тяги КПП F10/12 M28*1.5/16 L=85
|Сторона установки
|У системы тяг и рычагов управления механизма переключения
|Длина [мм]
|85
|Размер конуса [мм]
|16
|Наружная резьба [мм]
|M28x1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Гаечно-болтовая конструкция
|Корончатая гайка и шплинт
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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