Длина [мм] 1028 Размер конуса [мм] 31,5 Ø трубы [мм] 62 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга продольная рулевая L=1028 Вольво B12 92-> представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1195302. У данной детали есть аналоги с номерами: 1195302, 253065, 954207, 54930000, 54940000, 21173, 11953. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга продольная рулевая L=1028 Вольво B12 92-> на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.