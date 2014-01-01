Наружная резьба [мм] M30x1,5 Тип резьбы с левой резьбой Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция самоконтрящаяся гайка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой тяги левый представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1194702. У данной детали есть аналоги с номерами: 1194702, 100960, 3988966, 3092471, 11115, 954109, 050304002490. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги левый на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.