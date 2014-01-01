Размер резьбы M30x1,5 Тип резьбы с наружной резьбой, с правой резьбой Размер конуса [мм] 31,5 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой тяги правый M30*1.5/31.5 L=120mm F 10 16(ikarus) представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1194401. У данной детали есть аналоги с номерами: 1194401, 2152094, 85114146, 1695585, 2144489, 6882111, 1507826. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый M30*1.5/31.5 L=120mm F 10 16(ikarus) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.