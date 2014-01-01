Длина [мм] 823 Размер конуса [мм] 31,5 Ø трубы [мм] 50 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная 780/823mm*40*K31.5 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1194101. У данной детали есть аналоги с номерами: 1194101, 253068, 954178, 30750000, 11649, 686231, 1592939. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная 780/823mm*40*K31.5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.