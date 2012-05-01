Размер конуса [мм] 12 Положение / градусы 52° Наружная резьба [мм] M14x2 Тип резьбы с правой резьбой SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой тяги M14*1.5/12 L=85 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1193101. У данной детали есть аналоги с номерами: 1193101, ZX120094, 1088001466, 114084, 05094, 040042, 350270. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги M14*1.5/12 L=85 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.