|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1192901
|Наименование
|Тяга рулевая продольная 905/947mm, для автомобилей с правым расположением руля
|Сторона установки
|со стороны водителя, в длину, Сошка рулевого управления к 1-му переднему мосту
|Стойка
|Шатун
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для правостороннего расположения руля
|Длина [мм]
|947
|Размер конуса [мм]
|30
|Ø трубы [мм]
|48
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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