Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для правостороннего расположения руля Длина [мм] 947 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 48 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная 905/947mm для автомобилей с правым расположением руля представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1192901. У данной детали есть аналоги с номерами: 1192901, 352635, 278663, 278664, 119026, 352635, 911404. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная 905/947mm для автомобилей с правым расположением руля на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.