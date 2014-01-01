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Тяга рулевая продольная 905/947mm, для автомобилей с правым расположением руля артикул 1192901 LEMFORDER в Алматы

1192901 LEMFORDER Тяга рулевая продольная 905/947mm, для автомобилей с правым расположением руля
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1192901
Наименование Тяга рулевая продольная 905/947mm, для автомобилей с правым расположением руля
Сторона установки со стороны водителя, в длину, Сошка рулевого управления к 1-му переднему мосту
Стойка Шатун
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для правостороннего расположения руля
Длина [мм] 947
Размер конуса [мм] 30
Ø трубы [мм] 48
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть тяга рулевая продольная 905/947mm для автомобилей с правым расположением руля представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1192901. У данной детали есть аналоги с номерами: 1192901, 352635, 278663, 278664, 119026, 352635, 911404. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная 905/947mm для автомобилей с правым расположением руля на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая продольная 905/947mm, для автомобилей с правым расположением руля производителя LEMFORDER с артикулом 1192901 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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