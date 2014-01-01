|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1192801
|Наименование
|Тяга рулевая продольная AM56 L=947
|Сторона установки
|со стороны водителя, в длину, Сошка рулевого управления к 1-му переднему мосту
|Стойка
|Шатун
|Длина [мм]
|947
|Размер конуса [мм]
|30
|Ø трубы [мм]
|42
|регулируемый
|односторонне регулируемый
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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