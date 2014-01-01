Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Длина [мм] 910 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 50 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная AM56-6 L=910 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1192601. У данной детали есть аналоги с номерами: 1192601, ZX121045, 1304569, 370875, 220021, 119036, 119042. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная AM56-6 L=910 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.