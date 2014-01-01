Расстояние между отверстиями крепления [мм] 130 Тип установки Молекулярный подшипник SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть ремкомплект реактивной тяги резин. 85*19*130 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1177601. У данной детали есть аналоги с номерами: 1177601, 11776, 81953020037, 81953020049, 81953020050, 81953020059. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги резин. 85*19*130 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.