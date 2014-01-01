|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1177201
|Наименование
|РМК реактивной тяги
|Тип рычага
|для продольного рычага, для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
|Расстояние между отверстиями крепления [мм]
|152
|Ø отверстия 1 [мм]
|23
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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