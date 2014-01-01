Длина [мм] 1588 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 52 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция самоконтрящаяся гайка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая поперечная L=1588 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1177001. У данной детали есть аналоги с номерами: 1177001, 81467106912, 81467116747, 81467106830, 81467106911, 81467106836, 81467106378. Запчасти подвески грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная L=1588 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти подвески грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.