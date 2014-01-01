Длина [мм] 1040 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 48 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная МАН L=1040mm 11766 01 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1176601. У данной детали есть аналоги с номерами: 1176601, 9335, M4210014, 1803414010250, JTR4033, 180341401071, 81466116216. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная МАН L=1040mm 11766 01 Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.