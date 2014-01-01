|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1175901
|Наименование
|РМК реактивной тяги (концы) 80*19*130 УЦЕНКА. Не товарный вид упаковки, не хватает смазки и масленки
|Тип рычага
|для продольного рычага
|Расстояние между отверстиями крепления [мм]
|130
|Ø отверстия 1 [мм]
|19
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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