Ø отверстия 1 [мм] 19 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть ремкомплект реактивной тяги (концы) 80*19*130 УЦЕНКА. Не товарный вид упаковки не хватает смазки и масленки представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1175901. У данной детали есть аналоги с номерами: 1175901, 1042000052, 1175901, 226016, 396602, 972540, 36989000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги (концы) 80*19*130 УЦЕНКА. Не товарный вид упаковки не хватает смазки и масленки на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.