Ø отверстия 1 [мм] 19 Ø отверстия 2 [мм] 19 Толщина [мм] 30 Тип установки Молекулярный подшипник SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть ремкомплект реактивной тяги D=85*130*19;XF95/95/S представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1175501. У данной детали есть аналоги с номерами: 1175501, 1805544, 010578, 0603013741S, 961400, 0003500506, 972503. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги D=85*130*19;XF95/95/S на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.