Ø отверстия 1 [мм] 19 Толщина [мм] 24 Тип установки Молекулярный подшипник SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть ремкомплект реактивной тяги IVE/МАН резиновый!!! представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1173101. У данной детали есть аналоги с номерами: 1173101, 396613, 5001836091, 81432306061, 0003300207, BK2876621SP, 226006. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги IVE/МАН резиновый!!! на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.