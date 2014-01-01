Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 48 Тип резьбы с правой резьбой Стойка Шатун SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная L=982 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1172001. У данной детали есть аналоги с номерами: 1172001, 42087841, 4747960, 42087541, 954098, 51130000, 14484. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=982 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.