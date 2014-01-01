Ø отверстия 1 [мм] 19 Сторона установки Задний мост SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть ремкомплект реактивной тяги низ IVECO+MAN d=72 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1171301. У данной детали есть аналоги с номерами: 1171301, 1042000033, 81432206109, 81432206132, 81432206290, 06413, 966310. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги низ IVECO+MAN d=72 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.