Производитель / Поставщик LEMFORDER № Производителя 1162401 Наименование Наконечник рулевой правый M48x1.5 M30x1.5 L=165mm

Запчасть наконечник рулевой правый M48x1.5 M30x1.5 L=165mm представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1162401. У данной детали есть аналоги с номерами: 1162401, 39152000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой правый M48x1.5 M30x1.5 L=165mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.