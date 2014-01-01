|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1160701
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги левый 95; M48*1.5/30 L=130
|Стойка
|для рулевой тяги
|Длина [мм]
|130
|Размер конуса [мм]
|30
|Размер резьбы
|M48x1,5
|Тип резьбы
|с левой резьбой
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Сторона установки
|передний мост
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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