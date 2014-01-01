Размер конуса [мм] 30 Размер резьбы M48x1,5 Тип резьбы с левой резьбой Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Сторона установки передний мост SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой тяги левый 95; M48*1.5 30 L=130 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1160701. У данной детали есть аналоги с номерами: 1160701, 0067303, 522021, 954004, 03957, 916322, 050300280030. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги левый 95; M48*1.5 30 L=130 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.