|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1159202
|Наименование
|Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
|Сторона установки
|передний мост, снизу, с обеих сторон
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Покатость конуса
|1:8
|Размер резьбы 1
|M 40x1.5
|Размер резьбы 2
|M 14x1.5
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C5 II Break (RE_)
1.8 16V (RE6FYB)
2006.04 - 2008.08
CITROËN
C5 II Break (RE_)
2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2)
2006.04 - 2008.08
CITROËN
C5 II Break (RE_)
2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2)
2006.04 - 2008.08
CITROËN
C5 II (RC_)
1.8 16V
2005.09 - 2008.01
CITROËN
C5 II (RC_)
2.2 HDi
2005.09 - 2008.01
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
2.0 HDI
2005.09 - 2011.07
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
2.2 16V
2005.09 - 2011.07
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
2.2 HDi
2005.09 - 2011.07
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