Производитель / Поставщик LEMFORDER № Производителя 1149203 Наименование Наконечник рулевой тяги левый M30x1.5 M24x1.5 L=120 mm 1149203, Lemforder Объем 1.71 Вес, г 1,78

Запчасть наконечник рулевой тяги левый M30x1.5 M24x1.5 L=120 mm 1149203 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1149203. У данной детали есть аналоги с номерами: 1149203, 198524, M4250001, 1083000063, 1081000059, 1149203, 1149203. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги левый M30x1.5 M24x1.5 L=120 mm 1149203 Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.