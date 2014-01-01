Производитель / Поставщик LEMFORDER № Производителя 1140401 Наименование Наконечник рулевой тяги M30*1.5/22 L=115 d=62

Запчасть наконечник рулевой тяги M30*1.5/22 L=115 d=62 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1140401. У данной детали есть аналоги с номерами: 1140401, 0013300335, 0003303135, 0013300435, 0003308135, 097091, DBES1281. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги M30*1.5/22 L=115 d=62 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.