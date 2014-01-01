Производитель / Поставщик LEMFORDER № Производителя 1140202 Наименование Наконечник рулевой тяги правый M30x1.5 M20x1.5 L=115 MAN/MB/DAF/RVI/Volvo 1140202, Lemforder Объем 8.23 Вес, г 1,19

Запчасть наконечник рулевой тяги правый M30x1.5 M20x1.5 L=115 МАН/Мерседес/Даф/Рено/Вольво 1140202 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1140202. У данной детали есть аналоги с номерами: 1140202, 1140202, 5081000081, R350341406020, 0004602648, 0004600148, 0004602748. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый M30x1.5 M20x1.5 L=115 МАН/Мерседес/Даф/Рено/Вольво 1140202 Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.