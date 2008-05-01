Размер конуса [мм] 20 Наружная резьба [мм] M24x1,5 Тип резьбы с левой резьбой Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги для грузовиков левый M24*1.5 M16*1.5, просто позвоните нам! Применяется на L2000. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1137703. У данной детали есть аналоги с номерами: 0237065, 10035, 12974, 221021, 8434029SX, 91MN00692. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER.