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Наконечник рулевой тяги для грузовиков левый M24*1.5 M16*1.5 артикул 1137703 LEMFORDER в Алматы

1137703 LEMFORDER Наконечник рулевой тяги для грузовиков левый M24*1.5 M16*1.5
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1137703
Наименование Наконечник рулевой тяги для грузовиков левый M24*1.5 M16*1.5
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 95
Размер конуса [мм] 20
Наружная резьба [мм] M24x1,5
Тип резьбы с левой резьбой
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги для грузовиков левый M24*1.5 M16*1.5, просто позвоните нам! Применяется на L2000. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1137703. У данной детали есть аналоги с номерами: 0237065, 10035, 12974, 221021, 8434029SX, 91MN00692. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2008.05 - Выпускается
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 CDI 2008.05 - Выпускается
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 d (463.348) 2008.05 - Выпускается

Если хотите купить Наконечник рулевой тяги для грузовиков левый M24*1.5 M16*1.5 производителя LEMFORDER с артикулом 1137703 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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