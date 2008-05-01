|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1137602
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги Мультибрендовый правый M24*1.5 M16*1.5 L=95
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|95
|Размер резьбы
|M24x1,5
|Тип резьбы
|с наружной резьбой, с правой резьбой
|Размер конуса [мм]
|20
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W463)
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343)
2008.05 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W463)
G 350 CDI
2008.05 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W463)
G 350 d (463.348)
2008.05 - Выпускается
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