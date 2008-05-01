Размер резьбы M24x1,5 Тип резьбы с наружной резьбой, с правой резьбой Размер конуса [мм] 20 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги Мультибрендовый правый M24*1.5 M16*1.5 L=95, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 11376 02. У данной детали есть аналоги с номерами: 097040, 10033, 12975, 221022, TU3206013. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER.