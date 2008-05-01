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Наконечник рулевой тяги Мультибрендовый правый M24*1.5 M16*1.5 L=95 артикул 1137602 LEMFORDER в Алматы

1137602 LEMFORDER Наконечник рулевой тяги Мультибрендовый правый M24*1.5 M16*1.5 L=95
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1137602
Наименование Наконечник рулевой тяги Мультибрендовый правый M24*1.5 M16*1.5 L=95
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 95
Размер резьбы M24x1,5
Тип резьбы с наружной резьбой, с правой резьбой
Размер конуса [мм] 20
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги Мультибрендовый правый M24*1.5 M16*1.5 L=95, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 11376 02. У данной детали есть аналоги с номерами: 097040, 10033, 12975, 221022, TU3206013. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2008.05 - Выпускается
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 CDI 2008.05 - Выпускается
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 d (463.348) 2008.05 - Выпускается

Если хотите купить Наконечник рулевой тяги Мультибрендовый правый M24*1.5 M16*1.5 L=95 производителя LEMFORDER с артикулом 1137602 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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