Наружный диаметр [мм] 38 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть сайлентблок рессоры 12*38*70 передняя рессора представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1137401. У данной детали есть аналоги с номерами: 1137401, 0003210350, 0003210150, 0003210050, 02881, 000321005064, A000321005064. Рессоры, полурессоры и листы рессор в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сайлентблок рессоры 12*38*70 передняя рессора на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные рессоры, полурессоры и листы рессор с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.