|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1137301
|Наименование
|Наконечник тяги КПП правый, M12x1.75 M10x1.5 L=55 mm 1137301, Lemforder
|Сторона установки
|У системы тяг и рычагов управления механизма переключения
|Длина [мм]
|55
|Внутренняя резьба [мм]
|M12x1,75
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Наружная резьба [мм]
|M10x1,5
|Материал
|Стольное литье
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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