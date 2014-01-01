Внутренняя резьба [мм] M12x1,75 Тип резьбы с правой резьбой Наружная резьба [мм] M10x1,5 Материал Стольное литье SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник тяги КПП правый M12x1.75 M10x1.5 L=55 mm 1137301 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1137301. У данной детали есть аналоги с номерами: 1137301, ZX120093, 1696685, 1967301, 0002686289, 0002684689, 3662680389. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник тяги КПП правый M12x1.75 M10x1.5 L=55 mm 1137301 Лемфердер, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.