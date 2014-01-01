Внутренняя резьба [мм] M12x1,75 Тип резьбы с левой резьбой, с правой резьбой Наружная резьба [мм] M10x1,5 Материал Стольное литье SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник тяги КПП левый М12x1 75 M10x1.5 L=55mm 1137201 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1137201. У данной детали есть аналоги с номерами: 1137201, 1081001880, 02331, 040040, 114082, 551001, 681931. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник тяги КПП левый М12x1 75 M10x1.5 L=55mm 1137201 Лемфердер, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.