|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1137101
|Наименование
|Наконечник MAN IVECO VOLVO КАМАЗ тяги КПП правый М14х1.5 L=85мм LEMFOERDER
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|85
|Размер резьбы
|M14x1,5
|Размер конуса [мм]
|12
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Наружная резьба [мм]
|M14x1,5
|Положение / градусы
|46°
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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