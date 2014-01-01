Размер резьбы M14x1,5 Размер конуса [мм] 12 Тип резьбы с правой резьбой Наружная резьба [мм] M14x1,5 Положение / градусы 46° SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник МАН Ивеко Вольво КАМАЗ тяги КПП правый М14х1.5 L=85мм LEMFOERDER представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1137101. У данной детали есть аналоги с номерами: 080077, 1672152, 232107, 430198, 501014454, 5010144543, 501024559. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник МАН Ивеко Вольво КАМАЗ тяги КПП правый М14х1.5 L=85мм LEMFOERDER, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.