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Наконечник MAN IVECO VOLVO КАМАЗ тяги КПП правый М14х1.5 L=85мм LEMFOERDER артикул 1137101 LEMFORDER в Алматы

1137101 LEMFORDER Наконечник MAN IVECO VOLVO КАМАЗ тяги КПП правый М14х1.5 L=85мм LEMFOERDER
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1137101
Наименование Наконечник MAN IVECO VOLVO КАМАЗ тяги КПП правый М14х1.5 L=85мм LEMFOERDER
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 85
Размер резьбы M14x1,5
Размер конуса [мм] 12
Тип резьбы с правой резьбой
Наружная резьба [мм] M14x1,5
Положение / градусы 46°
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть наконечник МАН Ивеко Вольво КАМАЗ тяги КПП правый М14х1.5 L=85мм LEMFOERDER представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1137101. У данной детали есть аналоги с номерами: 080077, 1672152, 232107, 430198, 501014454, 5010144543, 501024559. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник МАН Ивеко Вольво КАМАЗ тяги КПП правый М14х1.5 L=85мм LEMFOERDER, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник MAN IVECO VOLVO КАМАЗ тяги КПП правый М14х1.5 L=85мм LEMFOERDER производителя LEMFORDER с артикулом 1137101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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