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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 1132201 LEMFORDER в Алматы

1132201 LEMFORDER Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1132201
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки передний мост, с обеих сторон
Ширина [мм] 87,0
Внутренний диаметр 20
Наружный диаметр [мм] 60,5
Тип установки Сайлентблок
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса производителя LEMFORDER с артикулом 1132201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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