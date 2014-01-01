Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2807045 Наименование Комплект уплотнительных колец SCANIA 28070.45

Запчасть комплект уплотнительных колец Скания 28070.45 представлена по производителю LEMA с артикулом 28070.45. У данной детали есть аналоги с номерами: 2807045, 040645, 131294, 1441237, 76872, 0301020020, 1441237Z. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект уплотнительных колец Скания 28070.45 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.