Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2807020 Наименование Ремкомплект насос форсунки (уплотнения) Scania

Запчасть ремкомплект насос форсунки (уплотнения) Скания представлена по производителю LEMA с артикулом 28070.20. У данной детали есть аналоги с номерами: 2807020 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект насос форсунки (уплотнения) Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.