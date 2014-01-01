Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2799004 Наименование Ремкомплект компрессора LP4930 Вольво FH12

Запчасть ремкомплект компрессора LP4930 Вольво ФШ 12 представлена по производителю LEMA с артикулом 27990.04. У данной детали есть аналоги с номерами: 06022974, 1400010100, 160100712, 244808OEM, 244817OEM, 85000064, BK1204027AC. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект компрессора LP4930 Вольво ФШ 12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя LEMA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.